योगी सरकार के मंत्री बोले- साल में दो बार आते हैं नवरात्र, मीठी सेवाइयों के साथ मनाएं ईद

Minister said Navratri comes twice a year, celebrate Eid with sweet sevaiyas इटावा में योगी सरकार में मंत्री ने मीट की दुकानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र साल में दो बार आते हैं। ऐसे में मीठी सेवाइयों से ईद मनानी चाहिए। बोले- प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में है चंगा।

इटावा•Mar 26, 2025 / 06:21 pm• Narendra Awasthi

Minister said Navratri comes twice a year, celebrate Eid with sweet sevaiyas उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसका सेवा, सुरक्षा और प्रशासन है। कार्यक्रम में पहुंचे जनपद प्रभारी, होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि नवरात्र के अवसर पर आदिशक्ति की पूजा होती है। ऐसे मौके पर मीट की दुकानों को बंद रखना चाहिए और ईद मीठी सेवाइयों के साथ माननी चाहिए। नवरात्र साल में दो बार आते हैं। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम में डीएम और एसएसपी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।