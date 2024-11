इटावा में चार की मौत: पहले सभी को नींद की गोली दी, अधमरा होने पर पत्नी, दो बेटी, एक बेटे का गला दबाया

Murder of wife and three children इटावा में चार लोगों के मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एसएसपी ने बताया कि सुबह जो हत्यारोपी ने बताया था‌। वह झूठी थी। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

इटावा•Nov 12, 2024 / 08:21 pm• Narendra Awasthi

Murder of wife and three children उत्तर प्रदेश के इटावा में पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करने के जुर्म पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। जो स्वयं भी ट्रेन से कट कर आत्महत्या करने के लिए गया था। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपी पति ने बताया कि पारिवारिक कलह के कारण उसने यह कदम उठाया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हत्या करने के बाद स्वयं भी ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने गया था। लेकिन बच गया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज पूछताछ के दौरान उसने घटना करना कबूल किया। जिसके खिलाफ संगत धाराओं मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।