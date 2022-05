इटावा सड़क दुर्घटना में 18 यात्री गंभीर घायल, डिवाइडर तोड़ते हुए लखनऊ आगरा Express Way पर पलटी बस

इटावा सड़क दुर्घटना में 18 यात्री गंभीर घायल, डिवाइडर तोड़ते हुए लखनऊ आगरा Express Way पर पलटी बस

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली बस के दुर्धटनाग्रस्त होने से 18 यात्री घायल हो गए हैं। जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।

Updated: May 24, 2022 04:24:03 pm

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ऊसराहर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह चार बजे 80 यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इटावा के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने आज यहॉ यह जानकारी दी। इटावा जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गोरखपुर से दिल्ली जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस सवार 18 लोग घायल हो गए। उन्हें सैफई मेडिकल यूनीवसिर्टी में भर्ती कराया गया है, जहां पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है।

