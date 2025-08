पुलिस ने किया खुलासा: बेटे ने करवा दी मां की हत्या, हुआ खौफनाक खुलासा, तीन गिरफ्तार

Son got his mother killed, three arrested इटावा में मान सम्मान और अपनी शादी के लिए बेटे ने मां की षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी। पहले दवाई लेने के बहाने मां को मोटरसाइकिल से ले गया। फिर रास्ते में गिरा कर उसके ऊपर स्कॉर्पियो चढ़वा दिया। यही नहीं स्कॉर्पियो से मां को कई बार कुचला।‌ जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के पति ने अज्ञात के खिलाफ हत्या कर शव को फेंकने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ।‌ पुलिस ने बेटे सहित तीन को गिरफ्तार किया है। घटना बलरई थाना क्षेत्र की है‌।