सांसद रामगोपाल यादव बोले- देश की आर्थिक स्थिति जर्जर, 3-4 महीने बाद देश बहुत संकट में पड़ने वाला

SP MP Ram Gopal Yadav said Country go through lot of trouble इटावा पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि तीन-चार महीने बाद देश बहुत संकट में पड़ने वाला है। आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है। इसके साथ ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आरएसएस और बीजेपी पर भी हमला बोला है।

इटावा•Mar 30, 2025 / 06:03 pm• Narendra Awasthi

SP MP Ram Gopal Yadav said Country go through lot of trouble इटावा में कापा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति काफी जर्जर है। तीन-चार महीने बाद देश बहुत बड़े संकट में पड़ने वाला है। रामगोपाल यादव ‘गौरैया फिर लौट आई है’ पुस्तक के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी का माई-बाप है। आरएसएस हैडक्वाटर जाए बिना कोई बीजेपी का नेता सुरक्षित नहीं रह सकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला।