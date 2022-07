उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का आना-जाना अब नहीं होगा आसान, वाहनों में लगी रोक, जानिए क्यों

UP MP Highway: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले दो प्रमुख रास्तों का आवागमन बंद हो गया। इससे लोगों को बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही।

मरम्मत के लिए चंबल पुल पर भारी वाहनों को बंद कर दिए जाने के बाद अब सहसों चकरनगर से उदी आने वाले मार्ग पर भी भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते अब भारी वाहनों का इटावा से मध्य प्रदेश आना जाना आसान नहीं रहा है और इसके लिए उन्हें काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा।

Traffic Between Etawah to Madhya Pradesh no longer easy vehicles banned