युवक ने पत्नी पर लगाया चाकू मार कर फरार होने का आरोप, पुलिस जांच में हुआ खौफनाक खुलासा

young man accused his wife of stabbing him इटावा में पति ने पत्नी के ऊपर चाकू मार कर घायल करने का आरोप लगाया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घर का ताला तोड़ा तो अंदर पत्नी का शव पड़ा था। बड़ा खुलासा हुआ।

इटावा•May 19, 2025 / 06:20 am• Narendra Awasthi

Young man accused his wife of stabbing him इटावा में गंभीर रुप से घायल युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसे मार कर घायल कर दिया। पुलिस ने खून से लथपथ युवक को उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन विवेचना के दौरान चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। युवक ने पत्नी की हत्या कर स्वयं को भी घायल कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी सुनाई गई। पत्नी का शव घर से बरामद कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला उसराहार थाना क्षेत्र का है।