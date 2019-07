बोरिस जॉनसन होंगे ब्रिटेन के अगले PM, विदेश मंत्री जेरेमी हंट को भारी अंतर से हराया

लंदन। बोरिस जॉनसन ( Boris Johnson ) ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मंगलवार को जॉनसन को कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुनाव चुना गया। जॉनसन ने टोरी सदस्यों के चुनाव में जेरेमी हंट ( jeremy hunt ) को हराया। हंट के 46,656 के मुकाबले जेरेमी को 92,153 वोट मिले।

इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के बयान में कहा गया है कि एक बार अपने उत्तराधिकारी की पुष्टि हो जाने के बाद थेरेसा मे को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मिलना होगा जहां वह औपचारिक रूप से अपने इस्तीफे को सौंपेंगी। अब बोरिस जॉनसन अपना नियुक्ति पत्र लेने महारानी के पास बकिंघम पैलेस जाऐंगे।

UK media: Boris Johnson elected the next UK Prime Minister (file pic) pic.twitter.com/6ly3zGW4dK — ANI (@ANI) July 23, 2019

बोरिस जॉनसन ने किया ट्वीट

चुनाव जीतने के बाद बोरिस जॉनसन ने इस अभियान में शामिल लोगों को धन्यवाद किया और अपने प्रतिद्वंदी जेरेमी हंट को बधाई दी।

जॉनसन ने कहा कि हंट उत्कृष्ट विचारों के साथ आगे आए हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि वह हंट को अपने साथ लाने की योजना बना रहे हैं।

मेरे लिए किए गए अविश्वसनीय सम्मान के लिए आप सभी का धन्यवाद। चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो गया है और अब हमारे देश और पार्टी को एकजुट करने, ब्रेक्सिट देने और कॉर्बिन को हराने के लिए काम शुरू करने का समय है। मैं आपके आत्मविश्वास को चुकाने के लिए लगातार काम करूंगा।

Thank you all for the incredible honour you have done me. The time for campaigning is over and the time for work begins to unite our country and party, deliver Brexit and defeat Corbyn. I will work flat out to repay your confidence — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2019

विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बोरिस जॉनसन ने भले ही कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन हासिल किया हो , लेकिन उन्होंने हमारे देश का समर्थन नहीं जीता है।

कॉर्बिन ने ब्रेक्जिट के खिलाफ नो-डील की चेतावनी दी है। हालांकि जॉनसन ने अपने चुनावी वादों को दोहराते हुए कहा है कि वह इसे आगे बढ़ाएंगे।

Boris Johnson has won the support of fewer than 100,000 unrepresentative Conservative Party members by promising tax cuts for the richest, presenting himself as the bankers' friend, and pushing for a damaging No Deal Brexit.



But he hasn't won the support of our country. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 23, 2019

लगा बधाईयों का तांता

कंजर्वेटिव पार्टी का चुनाव जीतने पर दुनिया भर से बोरिस जॉनसन को बधाई देने का तांता लग गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोरिस जॉनसन को सबसे पहले बधाई दी। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोरिस जॉनसन को एक दोस्त के रूप में प्रशंसा की और उन्होंने थेरेसा मे के पीएम पद पर रहते हुए भी उन्हें एक संभावित प्रधानमंत्री के रूप में बताया था।

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री थेरेसा मे को भी बधाई दी जिसकी वह लंबे समय से आलोचक रहे। थेरेसा मे ने भी जॉनसन को बधाई देते हुए ट्वीट किया और उसे पूरा समर्थन देने का वादा किया।

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches. — Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019

कौन हैं बोरिस जॉनसन

बोरिस जॉनसन 35 वर्ष की उम्र में एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक अखबार के प्रधान संपादक बने, लेकिन उन्हें टाइम्स ऑफ लंदन में उनकी पहली नौकरी से निकाल दिया गया था।

वे एक उदार रूढ़ीवादी हैं, जो अप्रवासियों के समर्थक हैं। वे एक बार प्रवासियों के गौरव मार्च में भी शामिल हुए थे। वे विदेश सचिव भी रहे हैं, लेकिन लंदन के मेयर के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की।

बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के तारणहार बनेंगे या मुसीबत साबित होंगे!

जॉनसन के आठ वर्ष के कार्यकाल में अपराधों में गिरावट आई, निर्माण कार्यों में तेजी और यातायात संकट को 50 फीसदी तक कम कर दिया। 2016 के जनमत संग्रह में ब्रेग्जिट के लिए लीव अभियान का नेतृत्व किया।

ये सारी खासियत उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में थेरेसा मे का आदर्श उत्तराधिकारी बनाता है। जॉनसन ने 31 अक्टूबर को ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने का वादा किया है, सौदा हो या न हो।