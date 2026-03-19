सड़क पर पान थूकना पड़ गया भारी, लंदन के कोर्ट ने दो भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लगाया लाखों का जुर्माना

जानकारी के अनुसार, एडगवेयर के रहने वाले 31 वर्षीय अक्षतकुमार भद्रे पटेल पर 11 जून 2025 को 100 पाउंड (12 हजार रुपये) का जुर्माना लगा था। पटेल पर यह जुर्माना सड़क पर पान थूकने के चलते लगा था। लेकिन पटेल ने यह जुर्माना नहीं भरा जिसके बाद मामला नॉर्थ वेस्ट लंदन मजिस्ट्रेट पहुंचा और यह जुर्माना बढ़कर 1391 पाउंड (1.7 लाख रुपये) कर दिया गया। इसके अलावा इसी कोर्ट द्वारा 12 जून 2025 को रुइस्लिप में रहने वाले 32 वर्षीय हितेश पटेल पर भी पान थूकने को लेकर 1391 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। दोनों जुर्मानों को मिलाकर कुल राशी 3 लाख से भी अधिक हो गई है।