कश्मीर मामले पर फ्रांस की पाकिस्तान को हिदायत, 'आक्रामकता न दिखाएं, तनाव ना बढ़ाएं'

पेरिस। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले पर दुनिया के कई देशों ने समर्थन दिया है। अब फ्रांस ने भी इसी रूख में अपना सुर मिलाया है। मंगलवार को फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन-यवेस ली ड्रियन का इस संबंध में बयान सामने आया।

द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएं विवाद

ड्रियन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर भी बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक, ड्रियन ने कश्मीर पर फ्रांस की राय दोहराते हुए कहा कि इस विवाद को दोनों देशों को ही मिलकर सुलझाना चाहिए। उन्होंने कुरैशी को सलाह दी कि क्षेत्रीय शांति के लिए द्विपक्षीय बातचीत करें।

French Ministry for Europe & Foreign Affairs Spokesperson: Jean-Yves Le Drian recalled France’s constant position on Kashmir - it is upto the two countries, under the framework of their bilateral political dialogue, to resolve this dispute so as to establish lasting peace. https://t.co/EcfyhEefEC