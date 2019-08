LIVE Blog: पेरिस में भारतीयों को संबोधित कर रहे पीएम, लोगों ने लगाए मोदी-मोदी के नारे

पेरिस। जी-7 सम्मेलन में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राजधानी पेरिस में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां काफी दिनों से हो रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद पीएम मोदी को पहली बार प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने का मौका मिला है।पेरिस में स्थित यूनेस्को कार्यालय में पहुंचे पीएम मोदी के भाषण शुरू होने से पहले ही मोदी-मोदी के नारे लगने लगे।इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरूआत भारत और फ्रांस की दोस्ती की तारीफ करते हुए की।

- अच्छे दोस्त हर स्थिति में साथ होते हैं। भारत-फ्रांस में कुछ भी अच्छा होता है तो दोनों देश एक-दूसरे के लिए खुश होते हैं।

- भारत-फ्रांस की दोस्ती आज की नहीं है। यह बहुत पुरानी है। भारत में ज्यादातर लोग फ्रेंच फुटबॉल टीम का समर्थन करते हैं।

-भारत और फ़्रांस के बीच संबंध सैकड़ों साल पुराना है। हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं, बल्कि ‘लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटरनिटी’ के ठोस आदर्शों पर टिकी है

-जब मैं 4 साल पहले फ्रांस आया था, तो हजारों की संख्या में भारतीयों से संवाद का अवसर मिला था।

- मुझे याद है, तब मैंने आपसे एक वादा किया था। मैंने कहा था कि भारत आशाओं और आकांक्षाओं के नए सफर पर निकलने वाला है

-आज जब आपके बीच आया हूं तो कह सकता हूं कि हम न सिर्फ उस सफर पर निकल पड़े, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत तेज़ गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

- यही कारण है कि इस बार फिर देशवासियों ने अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार को समर्थन दिया है: PM

ये जनादेश सिर्फ एक सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए है।

- ऐसा नया भारत जिसकी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति पर पूरे विश्व को गर्व हो, और जो 21वीं सदी को Lead करे।

- ऐसा नया भारत जिसका focus Ease of Doing Business पर हो और जो Ease of Living भी सुनिश्चित करे

फ्रांस में मोदी के इस भाषण को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। लोगों को संबोधित करने से पहले उन्होने 1950 तथा 1960 के दशकों में एयर इंडिया के दो विमान हादसों में मारे गए पीड़ितों की याद में बनाए गए एक स्मारक स्थल का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड चार्ल्स फिलिप से मुलाकात की । इस दौरान पीएम ने भारत और फ्रांस की मित्रता को अटूट बताया। उन्होंने कहा कि ये मित्रता से कहीं आगे है। ये वर्षों पुरानी है। ऐसा कोई वैश्विक मंच नहीं होगा जहां भारत और फ्रांस ने एक दूसरे का समर्थन न किया हो और साथ काम न किया हो।