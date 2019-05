UK: PM थेरेसा मे ने की इस्तीफे की पेशकश, 7 जून को छोड़ेंगी पद

लंदन। यूरोपियन यूनियन ( European Union ) से ब्रिटेन के अलग होने को लेकर ब्रेक्जिट ( Brexit ) प्रक्रिया पर सियासी घमासान तेज हो गया है। चौथी बार संसद में ब्रेक्जिट प्रस्ताव पेश करने से पहले ही अब पीएम थेरेसा मे ( Theresa May ) ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। मे ने कहा है कि वे 7 जून को अपने पद छोड़ देंगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जबतक नए प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो जाता है तबतक वह पीएम पद पर बनी रहेंगी। बता दें कि पीएम थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट के खिलाफ अपने ही सांसदों की प्रतिक्रिया के बाद पद छोड़ने के लिए दबाव महसूस कर रही थी और यह मांग भी उठने लगी थी कि उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए।

UK Media: Theresa May will quit as party leader on 7 June, paving way for contest to decide the new UK Prime Minister. https://t.co/xQ13empj0s