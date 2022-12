रूस में McDonald's की जगह लेगी यह कंपनी, फरवरी में होगी एंट्री

Submitted by:

Mcdonald's Replacement in Russia: रूस में मैकडॉनल्ड्स की जगह लेने वाली कंपनी मिल गई है। कौन लेगा रूस में मैकडॉनल्ड्स की जगह? आइए जानते हैं।

Replacement of Mcdonald's in Russia is found