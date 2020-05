कालीकट विश्वविद्यालय ने पीजी परीक्षाओं के लिए संशोधित समय सारणी जारी की, यहां देखें अनुसूची

कालीकट यूनिवर्सिटी Calicut University ने चौथे सेमेस्टर M.A / M.Sc/ M.Com/ M.S.W / M.C.J / M.T.T.M / MBE / MTHM रेगुलर / सप्लीमेंट्री / इंप्रूवमेंट (CUCSS PG) परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया। इससे पहले, उक्त पीजी परीक्षाएं मार्च में आयोजित होने वाली थीं (PG examinations were scheduled to be held in March), लेकिन कोविद -19 महामारी के प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था (Covid-19 pandemic and the subsequent lockdown)।

2 जून, 2020 को परीक्षाएं आयोजित करेगा

कालीकट विश्वविद्यालय अब 2 जून, 2020 को परीक्षाएं आयोजित करेगा। चौथे-सेमेस्टर एम.कॉम रेगुलर / सप्लीमेंट्री / इंप्रूवमेंट (CUCSS-PG) परीक्षाएं अप्रैल 2020 को 2 जून को सुबह के सत्र में आयोजित की जाएंगी। चौथे सेमेस्टर MA / M.Sc / MSW / MCJ / MTTM / MBE / MTHM रेगुलर / सप्लीमेंट्री / इंप्रूवमेंट (CUCSS-PG) एग्जामिनेशन 2 जून को दोपहर सेशन में आयोजित होगी।

कालीकट विश्वविद्यालय की परीक्षा पीजी चौथे सेमेस्टर (नियमित / सप्ली / इंप्रूवमेंट) के लिए

पाठ्यक्रम परीक्षा की तारीख

एम.कॉम 02.06.2020 (FN)

M.A/ M.Sc/ M.S.W/ M.C.J/

M.T.T.M/ MBE/ MTHM 02.06.2020 (AN)