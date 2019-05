APPSC Group 2 prelims hall tickets जारी, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

appsc Group 2 prelims hall tickets : आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (Andhra Pradesh Public Service Commission) (APPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप 2 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (group 2 combined civil services examination) हॉल टिकिट जारी कर दिए हैं। APPSC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट (offline) 5 मई, 2019 को आयोजित होगा। इस भर्ती परीक्षा के तहत 446 पदों को भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार 18 और 19 जुलाई, 2019 को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे।



APPSC Group 2 prelims hall tickets : ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट psc.ap.gov.in पर लॉग इन करें

होमपेज खुलने पर ‘Hall Tickets for the Notification No.25/2018 Group II Services – are available for download (Published on 28/04/2019) – Click Here’ नोट पर क्लिक करें

इसके बाद नया पेज खुलेगा

अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें

डाउनलोड करने के लिए हॉल टिकट स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएंगे

हॉल टिकट को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें। उसमें दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़ें

अगर हॉल टिकट में कोई गलती है तो APPSC अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें

प्रांरभिक परीक्षा जहां ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी, जबकि मुख्य परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। मुख्य परीक्षा में बहुउद्देशीय सवाल पूछे जाएंगे जिनका उत्तर कंप्यूटर पर देना होगा।