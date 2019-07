Mock Test: राजनीति विज्ञान विषय की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न

Mock Test: यदि आप Govt. Jobs के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप राजनीति विज्ञान (Politics) विषय के इस मॉक टेस्ट पेपर द्वारा अपनी परीक्षा की तैयारियां जांच सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर पोस्ट के अंत में दिए गए हैं।

प्रश्न (1) - राजनीति विज्ञान वह विषय है -

(a) जो किन्हीं मूल्यों को मान्यता नहीं देता है।

(b) जो मूल्य स्वतंत्र विश्लेषण की व्यवस्था करता है।

(c) जो मूल्यों का अध्ययन करता है।

(d) जो मूल्यों की अनदेखी नहीं करता है।

प्रश्न (2) - निम्नलिखित में से कौनसा परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है?

(a) अमूर्त स्वरूप

(b) काल्पनिकता

(c) तथ्यों का अध्ययन

(d) दार्शनिकता

प्रश्न (3) - रॉबर्ट नॉजिक -

(a) एक शास्त्रीय उदारवादी थे।

(b) एक बहुलवादी उदारवादी थे।

(c) एक नव उदारवादी थे।

(d) एक सामुदायवादी उदारवादी थे।

प्रश्न (4) - ‘भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था’ यह कथन निम्नलिखित में से किसका है?

(a) आर कौपलैण्ड

(b) ए. ओ. ह्यूम

(c) लॉर्ड नॉर्थब्रुक

(d) विलियम वेडरबर्न

प्रश्न (5) - ‘राजनीति बिना रक्तपात के युद्ध है, यह रक्तपात सहित राजनीति है’ यह कथन निम्नलिखित में से किसका है?

(a) नेपोलियन

(b) बिष्मार्क

(c) माओ

(d) चर्चिल

प्रश्न (6) - निम्नलिखित में से कौन बुद्धिजीवियों को सत्ता सौंपने की वकालत करता है?

(a) हॉब्स

(b) लॉक

(c) हीगल

(d) प्लेटो

प्रश्न (7) - उदारवाद, राज्य को व्यक्ति के लिए कुर्बान करता है, वहीं फासीवाद व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसके लिए कुर्बान करता है?

(a) नेता

(b) राज्य

(c) समाज

(d) दल

प्रश्न (8) - एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, कही जाएगी-

(a) लोक जनतंत्र

(b) समाजवादी लोकतंत्र

(c) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

(d) संसदीय लोकतंत्र

प्रश्न (9) - किसने नौकरशाही को ‘सत्ताधारी सेवक’ कहा है?

(a) रॉबर्ट. के. मर्टन

(b) मैक्स वैबर

(c) एफ. एम. मार्क्स

(d) मार्टिन क्रिगीयर

प्रश्न (10) - निम्नलिखित में से कौनसा देश नाटो का सदस्य नहीं है?

(a) नॉर्वे

(b) स्वीडन

(c) स्पेन

(d) रोमानिया

प्रश्न (11) - निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा है?

(a) नगेन्द्र सिंह

(b) बी.एन. राव

(c) आर. एस. पाठक

(d) आदर्श सेन आनंद

हल : 1. (d), 2. (c), 3. (c), 4. (a), 5. (c), 6. (d), 7. (b), 8. (d), 9. (a), 10. (b), 11. (d)