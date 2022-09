Quiz: A, C का पिता है और D, B का पुत्र है। E, A का भाई है, यदि C, D की बहन है, तो B, E से किस प्रकार संबंधित है?

1. जयेश, रमेश से लम्बा है तथा रमेश नंदू से छोटा है। सतीश, विनोद से लम्बा है लेकिन रमेश से छोटा है। नंदू, जयेश से छोटा है। सबसे लम्बा कौन है?

(A) सतीश

(B) जयेश

(C) रमेश

(D) नंदू

2. एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक दोनों ओर से 8 है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?

(A) 13

(B) 15

(C) 9

(D) 12 3. यदि किसी सांकेतिक भाषा में ‘PUJA’ को ‘CFWL’ लिखा जाता है, तो ‘RUPA’ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा ?

(A) CLWO

(B) CLWM

(C) CLWN

(D) CLWH

4. मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वाँ है और नीचे से 30वाँ है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं?

(A) 45

(B) 55

(C) 50

(D) 40 5. यदि रानी के पिता का चाचा अनूप के पिता का पोता है और अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है?

(A) दादा

(B) चाचा

(C) परदादा

(D) मामा

6. पांच फ्लैट A, B, C, D तथा E इस प्रकार हैं कि A के ऊपर E, B के नीचे C, A के नीचे B और C के ऊपर D है। सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है?

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

7. यदि किसी सांकेतिक भाषा में ‘MUMBAI’ को ‘ KSKZYG’ लिखा जाता है तो ‘CHENNAI’ को भी उसी भाषा में कैसे लिखा जायेगा?

(A) AFCLLYG

(B) AECLLYG

(C) AFCMMYG

(D) AFDMMYG 8. A, C का पिता है और D, B का पुत्र है। E, A का भाई है, यदि C, D की बहन है, तो B, E से किस प्रकार संबंधित है?

(A) भाभी

(B) बेटी

(C) जीजाजी

(D) पति

9. एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके तीन बेटे, उनकी पत्नियाँ और प्रत्येक बेटे के परिवार में तीन बच्चे होते हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं?

(A) 12

(B) 15

(C) 17

(D) 16