इस तारीख से शुरू होगी यूपीएससी एनडीए नवल अकादमी (II) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

UPSC NDA naval academy (II) registration 2019 : संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (UPSC) 7 अगस्त, 2019 से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy) (NDA) और नौसेना अकादमी (Naval Academy) (NA) II, 2019 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 3 सितंबर, 2019 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 2019 की पहली एनडीए परीक्षा 2019 (NDA exam of 2019) के लिए नोटिफिकेशन जनवरी में जारी किया गया था। उस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है।

UPSC NDA Naval Academy (II) registration 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर 'ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC' लिंक पर क्लिक करें

-PART I और Part II रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें

-तय फॉर्मेट में मांगी गई सारी सूचनाएं भरें

-सबमिट पर क्लिक करें

नोट : आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

मांगी गई शैक्षिक योग्यता

-राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (थलसेना विंग) : उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 10+2 पैटर्न के तहत क्लास 12 या समकक्ष पास कर रखी हो।

-राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (वायु सेना, नौसेना विंग और 10+2 केडेट एंट्री स्कीम) : म्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 10+2 पैटर्न के तहत क्लास 12 Physics and Mathematics के साथ या समकक्ष पास कर रखी हो।