अब कहां जलाओगे रावण का पुतला…प्रशासन ने पार्कों में लगा दिया बैन, RWA को सख्त चेतावनी

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि हर साल विभिन्न सेक्टरों और कॉलोनियों में दशहरा पर्व के दौरान लोग निगम के पार्कों में पुतला दहन करते हैं। इससे जहां पार्कों की संरचना और हरियाली को नुकसान पहुंचता है। वहीं आग लगने या हादसे जैसी बड़ी घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इस बार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगम ने पहले ही आरडब्ल्यूए और अन्य संस्थाओं को चेतावनी जारी कर दी है। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति आयोजन करने पर संबंधित आरडब्ल्यूए की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। साथ ही निगम की ओर से मिलने वाला विकास फंड और अन्य सहायता राशि भी रोक दी जाएगी।