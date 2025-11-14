दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन: शिक्षा की आड़ में ‘आतंक’ का अड्डा! फर्जी नैक ग्रेड का पर्दाफाश

Delhi Blast: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो खुद को शिक्षा का मंदिर बताती है, अब आतंकी साजिशों, शैक्षिक फर्जीवाड़े और कट्टरपंथ के केंद्र के रूप में उजागर हुई है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के मुख्य आरोपी के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के खुलासे के बाद जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।