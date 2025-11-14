दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन: शिक्षा की आड़ में ‘आतंक’ का अड्डा! फर्जी नैक ग्रेड का पर्दाफाश

दिल्ली ब्लास्ट पर ग्राउंड रिपोर्ट (फोटो- पत्रिका)
Delhi Blast: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो खुद को शिक्षा का मंदिर बताती है, अब आतंकी साजिशों, शैक्षिक फर्जीवाड़े और कट्टरपंथ के केंद्र के रूप में उजागर हुई है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के मुख्य आरोपी के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के खुलासे के बाद जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यूनिवर्सिटी न सिर्फ आतंकियों को ‘वाइट कॉलर’ पनाह दे रही थी, बल्कि धर्मांतरण और देशविरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुकी थी। वहीं, फर्जी नैक मान्यता के जरिए हजारों छात्रों का भविष्य भी खतरे में डाला जा चुका है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
दिल्ली ब्लास्ट