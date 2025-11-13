Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए लाल किले पर दिखी ‘लेडी सिंघम’ शाहिदा परवीन, कश्मीर में आतंकवादी नाम से घबराते

Delhi Blast Case: दिल्ली लाल किला कार बम धमाके की जांच में कश्मीर की बहादुर IPS अधिकारी शाहिदा परवीन गांगुली को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ‘लेडी सिंघम’ कही जाने वाली शाहिदा अब NIA के साथ मिलकर इस सनसनीखेज मामले की पड़ताल कर रही हैं।

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 13, 2025

IPS अफसर शाहिदा परवीन गांगुली (Patrika Graphic)

Red Fort Blast: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हुए कार बम धमाके में अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस सनसनीखेज मामले की जांच अब देश के टॉप पुलिस अधिकारियों के हाथों में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ-साथ कई आईपीएस (IPS) अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें सबसे चर्चित नाम है कश्मीर की बहादुर महिला आईपीएस अधिकारी शाहिदा परवीन गांगुली का, जिन्हें 'लेडी सिंघम' और 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' कहा जाता है। धमाके के तुरंत बाद उन्हें लाल किले की उस जगह पर देखा गया, जहां विस्फोटक से लदी कार फटी थी।

IPS शाहिदा परवीन की कहानी

शाहिदा परवीन गांगुली खुद कश्मीर की रहने वाली हैं। उनका जन्म जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। पुंछ डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद छोटी-मोटी नौकरियां कीं और फिर पुलिस की दुनिया में कदम रखा। पुलिस भर्ती की वेकेंसी देखते ही उन्होंने बिना किसी को बताए आवेदन कर दिया। तैयारी में उनकी मां ने पूरा साथ दिया। निडर स्वभाव की शाहिदा बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह रखती थीं। पुलिस में आने के बाद उन्होंने ऐसे कारनामे किए, जिन्हें देखकर बड़े-बड़े अफसर हैरान रह गए।

300 से ज्यादा एनकाउंटर

कश्मीर में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की कमांडो रहते हुए शाहिदा परवीन ने करीब 300 से अधिक एनकाउंटर किए। इनमें दर्जनों खतरनाक आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। कश्मीर में एसीपी बनने के बाद वह आतंकवादियों के लिए बुरे सपने से कम नहीं रहीं। उनकी रणनीति इतनी शानदार थी कि आतंकियों की हर मूवमेंट और प्लान की भनक उन्हें पहले ही लग जाती थी। यही वजह है कि घाटी में आतंकी उनके नाम से थर-थर कांपते हैं। लोग उन्हें प्यार से लेडी सिंघम बुलाते हैं।

दिल्ली ब्लास्ट में अहम भूमिका

शाहिदा परवीन गांगुली के आतंकवाद विरोधी अनुभव और कुशल रणनीति को देखते हुए दिल्ली लाल किला बम धमाके की जांच में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। वह जांच टीम की प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह सादे कपड़ों में पुलिस टीम के साथ लाल किले की घटनास्थल पर निरीक्षण करती नजर आ रही हैं।

जांच में जुटी एजेंसियां

सूत्रों के मुताबिक, इस धमाके में आतंकी संगठनों का हाथ होने की आशंका है। शाहिदा की विशेषज्ञता से जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। NIA और अन्य एजेंसियां उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं।

दिल्ली ब्लास्ट

