दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए लाल किले पर दिखी ‘लेडी सिंघम’ शाहिदा परवीन, कश्मीर में आतंकवादी नाम से घबराते

शाहिदा परवीन गांगुली खुद कश्मीर की रहने वाली हैं। उनका जन्म जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। पुंछ डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद छोटी-मोटी नौकरियां कीं और फिर पुलिस की दुनिया में कदम रखा। पुलिस भर्ती की वेकेंसी देखते ही उन्होंने बिना किसी को बताए आवेदन कर दिया। तैयारी में उनकी मां ने पूरा साथ दिया। निडर स्वभाव की शाहिदा बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह रखती थीं। पुलिस में आने के बाद उन्होंने ऐसे कारनामे किए, जिन्हें देखकर बड़े-बड़े अफसर हैरान रह गए।