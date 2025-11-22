क्या बंद होगी Al-Falah University? जानें छात्रों के परिजनों ने क्या कहा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद फरिदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चाओं में है। ईडी ने यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया और 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी? दरअसल, इस यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र और फैकल्टी मेंबर्स हैं। यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का आतंकवादी संगठन से जुड़ने के बाद छात्र और अभिभावक परेशान हैं।