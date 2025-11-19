अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने छात्रों से कैसे ठगे 415 करोड़ रुपये, सामने आई पूरी कहानी

बता दें कि अल-फ़लाह विश्वविद्यालय और उससे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े कम से कम 19 परिसरों की दिन भर चली तलाशी के बाद अहमद सिद्दीकी पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस तलाशी में समूह के प्रमुख लोगों के आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली गई।