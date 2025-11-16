Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, i20 कार का मालिक गिरफ्तार

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने राष्ट्रीय राजधानी से आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Nov 16, 2025

NIA ने दिल्ली से आमिर राशिद अली को किया गिरफ्तार (Photo-IANS)

NIA ने दिल्ली से आमिर राशिद अली को किया गिरफ्तार (Photo-IANS)

Delhi Blast: दिल्ली कार धमाके मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी से आमिर राशिद अली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि i20 कार आमिर के नाम ही रजिस्टर्ड थी। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी है। जांच में पता लगा है कि आमिर ने ही उमर के साथ धमाके की साजिश रची थी।

दिल्ली आया था आमिर

एनआईए की अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी आमिर धमाके में इस्तेमाल की गई कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था। एनआईए ने फोरेंसिक जांच से वाहन में सवार कार चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में की है। डॉ. उमर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाला था और अल फलाह कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा था।

नबी के एक और वाहन को किया जब्त

रविवार को NIA ने बताया कि नबी के एक और वाहन को जब्त कर लिया है। मामले में सबूतों के लिए वाहन की जांच की जा रही है। वहीं अब तक 73 गवाहों से केंद्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी ने पूछताछ की है।

कई सुरागों की कर रही तलाश

बता दें कि दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए एनआईए अपनी जांच कर रही है। एजेंसी ने कहा कि वह कार विस्फोट के पीछे की बड़ी साज़िश का पर्दाफाश करने और मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए कई सुरागों की तलाश कर रही है।

तीन लोगों को लिया हिरासत में

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दो डॉक्टरों सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जो आतंकी मॉड्यूल मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरे हैं।

लाल किले के पास हुआ कार विस्फोट

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम को मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें तीन कार चालक भी शामिल हैं, जबकि कई अन्य घायल हो गए। 

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उमर, उसने भी किया था फर्जीवाड़ा, अब मिला नोटिस
राष्ट्रीय
अल-फलाह विश्वविद्यालय को NAAC ने जारी किया नोटिस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Updated on:

16 Nov 2025 09:30 pm

Published on:

16 Nov 2025 09:27 pm

Hindi News / National News / दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, i20 कार का मालिक गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

पिता लालू और मां राबड़ी देवी को लेकर रोहिणी आचार्य ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

rohini acharya | lalu family feud
राष्ट्रीय

Tej Pratap News: ‘NDA का करेंगे समर्थन’, पार्टी और परिवार से बेदखल करने पर तेज प्रताप ने लिया बदला; बहन रोहिणी को दिया बड़ा ऑफर

NDA का समर्थन करेगी तेज प्रताप की पार्टी
राष्ट्रीय

कांग्रेस ने जदयू और बीजेपी से छीनी तीन सीटें और गंवा दी 16, जानें उन पर किसको हराया

कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत की दर्ज
राष्ट्रीय

लालू परिवार में और बढ़ा अंदरूनी कलह, रोहिणी आचार्या के बाद तीन और बहनें राबड़ी आवास छोड़कर दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्या और अन्य बहनें
पटना

चुनाव परिणाम 2025: ‘सपनों की दुनिया में CM बन रहा था तेजस्वी…’ RJD की करारी हार पर भड़के लालू के पुराने साथी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.