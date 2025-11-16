दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, i20 कार का मालिक गिरफ्तार

NIA ने दिल्ली से आमिर राशिद अली को किया गिरफ्तार (Photo-IANS)
Delhi Blast: दिल्ली कार धमाके मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी से आमिर राशिद अली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि i20 कार आमिर के नाम ही रजिस्टर्ड थी। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी है। जांच में पता लगा है कि आमिर ने ही उमर के साथ धमाके की साजिश रची थी।
एनआईए की अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी आमिर धमाके में इस्तेमाल की गई कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था। एनआईए ने फोरेंसिक जांच से वाहन में सवार कार चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में की है। डॉ. उमर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाला था और अल फलाह कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा था।
रविवार को NIA ने बताया कि नबी के एक और वाहन को जब्त कर लिया है। मामले में सबूतों के लिए वाहन की जांच की जा रही है। वहीं अब तक 73 गवाहों से केंद्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी ने पूछताछ की है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए एनआईए अपनी जांच कर रही है। एजेंसी ने कहा कि वह कार विस्फोट के पीछे की बड़ी साज़िश का पर्दाफाश करने और मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए कई सुरागों की तलाश कर रही है।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दो डॉक्टरों सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जो आतंकी मॉड्यूल मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरे हैं।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम को मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें तीन कार चालक भी शामिल हैं, जबकि कई अन्य घायल हो गए।
