Delhi Blast: जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उमर, उसने भी किया था फर्जीवाड़ा, अब मिला नोटिस

अल-फलाह विश्वविद्यालय को NAAC ने जारी किया नोटिस (Photo-IANS)
Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास कार में विस्फोट होने के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) चर्चाओं में है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता प्रदर्शित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NAAC ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए एनएएसी द्वारा ‘ए’ रेटिंग का उल्लेख किया गया है।
नोटिस में कहा गया है, "NAAC के संज्ञान में लाया जाता है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय ने न तो मान्यता प्राप्त की है। उसने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय, अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक उपक्रम है, जो अपने परिसर में तीन कॉलेज चला रहा है, जिनके नाम हैं अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (1997 से, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त), ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (2008 से) और अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (2006 से, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त)। जो पूरी तरह से गलत है और जनता, खासकर अभिभावकों, छात्रों और हितधारकों को गुमराह कर रहा है।
वहीं नोटिस में विश्वविद्यालय प्रबंधन से यह बताने को कहा गया है कि एनएएसी को संस्थान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए।
इसके अलावा नोटिस में पूछा गया है, "भविष्य में NAAC द्वारा मूल्यांकन और मान्यता के लिए विचार किए जाने हेतु विश्वविद्यालय को अयोग्य क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए? NAAC-UGC को यह अनुशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए कि वह UGC की धारा 2(f) और 12B के अंतर्गत अल-फलाह विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ले? NAAC-NMC को यह अनुशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए कि वह अल-फलाह विश्वविद्यालय के NMC-मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के लिए NMC की मान्यता वापस ले ले?"
नोटिस में कहा गया है, "इस बीच, आपको अपनी वेबसाइट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध/वितरित किसी भी अन्य दस्तावेज़ से NAAC मान्यता विवरण हटाना होगा और NAAC को सूचित करना होगा कि उपरोक्त निर्देशों का पालन किया गया है।" नोटिस में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
बता दें कि NAAC द्वारा यह नोटिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी द्वारा आतंकवाद से संबंधित अलग-अलग जांचों से जुड़े दो डॉक्टरों से खुद को अलग करने संबंधी बयान जारी करने के ठीक एक दिन बाद सामने आया है। यूनिवर्सिटी ने बुधवार को कहा था कि उसका “दोनों डॉक्टरों से कोई संबंध नहीं है।”
