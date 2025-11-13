दिल्ली धमाके के बाद पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, मेट्रो, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी बातें

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी की जारी (Photo-IANS)
दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को कार में विस्फोट हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने यात्रियों से इन जगहों पर समय से पहले पहुंचने का आग्रह किया है। पुलिस ने यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर एक घंटे, मेट्रो स्टेशन पर 20 मिनट और एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।
दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद डुम्ब्रे द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यात्रियों को रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुचारू सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने, अंतिम समय में होने वाली असुविधा से बचने और समय पर विमान में चढ़ने की सुविधा के लिए जारी की है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
बता दें कि दिल्ली कार धमाके मामले में एक सीसीटीवी फुटेज में 10 नवंबर की सुबह हरियाणा के नूंह जिले में स्थित फिरोजपुर झिरका के मेवात टोल पर डॉ. उमर नबी को कैद किया गया है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त सीपी मिलिंद डुंबरे ने सीसीटीवी दृश्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि की है। इससे पहले दिन में सीसीटीवी फुटेज में डॉ. उमर को i20 कार में बदरपुर सीमा से राजधानी में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली विस्फोट के दोषियों को सजा मिलने से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि किसी को भी फिर से ऐसे हमले के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हरियाणा के नूंह से एक दुकानदार को डॉ. उमर नबी को 300 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट बेचने के आरोप में हिरासत में लिया है।
