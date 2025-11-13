दिल्ली धमाके के बाद पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, मेट्रो, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी बातें

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को कार में विस्फोट हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने यात्रियों से इन जगहों पर समय से पहले पहुंचने का आग्रह किया है। पुलिस ने यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर एक घंटे, मेट्रो स्टेशन पर 20 मिनट और एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।