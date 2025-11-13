Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली धमाके के बाद पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, मेट्रो, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी बातें

दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने यात्रियों से समय से पहले रेलवे-मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर पहुंचने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Nov 13, 2025

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी की जारी

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी की जारी (Photo-IANS)

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को कार में विस्फोट हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने यात्रियों से इन जगहों पर समय से पहले पहुंचने का आग्रह किया है। पुलिस ने यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर एक घंटे, मेट्रो स्टेशन पर 20 मिनट और एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

एडवाइजरी की जारी

दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद डुम्ब्रे द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यात्रियों को रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है।

सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुचारू सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने, अंतिम समय में होने वाली असुविधा से बचने और समय पर विमान में चढ़ने की सुविधा के लिए जारी की है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

CCTV में कैद हुआ उमर नबी

बता दें कि दिल्ली कार धमाके मामले में एक सीसीटीवी फुटेज में 10 नवंबर की सुबह हरियाणा के नूंह जिले में स्थित फिरोजपुर झिरका के मेवात टोल पर डॉ. उमर नबी को कैद किया गया है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त सीपी मिलिंद डुंबरे ने सीसीटीवी दृश्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि की है। इससे पहले दिन में सीसीटीवी फुटेज में डॉ. उमर को i20 कार में बदरपुर सीमा से राजधानी में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था।

क्या बोले अमित शाह

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली विस्फोट के दोषियों को सजा मिलने से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि किसी को भी फिर से ऐसे हमले के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।

दुकानदार को लिया हिरासत में

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हरियाणा के नूंह से एक दुकानदार को डॉ. उमर नबी को 300 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट बेचने के आरोप में हिरासत में लिया है।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: ‘हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं’, दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
राष्ट्रीय
Omar Abdullah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

13 Nov 2025 08:33 pm

Hindi News / National News / दिल्ली धमाके के बाद पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, मेट्रो, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी बातें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

पटना

अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, छोटे सरकार का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

पटना

Bihar Election Result: कैसे होती है वोटों की गिनती? जानें बिहार चुनाव परिणाम का प्रोसेस

14 नवंबर को बिहार में होगी मतगणना
राष्ट्रीय

Bihar Election: ‘नेपाल-बांग्लादेश जैसा नजारा…’ वाले बयान पर बुरे फंसे RJD MLC, DGP ने दिए कार्रवाई के आदेश

Bihar Election
पटना

Bihar Election: मतगणना से पहले ही BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कोलकाता से फूल और मनेर के 500 किलो लड्डू का ऑर्डर

bihar election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.