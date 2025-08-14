फर्रुखाबाद में टूटा 15 वर्षों का रिकॉर्ड, गंगा और रामगंगा का रोद्र रूप, गांव बने टापू

Farrukhabad 15 years old record broken फर्रुखाबाद में रामगंगा और गंगा नदी विकराल रूप ले रही है। दोनों नदियों के बीच बसे गांव टापू बन गए हैं। हजारों परिवार बाढ़ की चपेट में है। कंपिल से शमशाबाद के तराई क्षेत्र की हालत काफी खराब है। गंगा और रामगंगा नदियों के बीच के 100 से अधिक गांवों ने टापू का रूप ले लिया है। बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है जबकि गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से करीब 29 सेंटीमीटर नीचे है। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए मोटर बोट और नाव का सहारा ले रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।