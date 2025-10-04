Patrika LogoSwitch to English

फर्रुखाबाद

Farrukhabad Blast: कोचिंग सेंटर में धमाका, एक किलोमीटर तक हिले घर, दो बच्चों की मौत और कई घायल, मांस के लोथड़े देख सहमे लोग

Farrukhabad Coaching Center Blast: यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में भीषण धमाका होने से हड़कंप मच गया। हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं।

2 min read

फर्रुखाबाद

image

Mohd Danish

Oct 04, 2025

farrukhabad coaching center blast two dead children injured building collapsed

Farrukhabad Blast: कोचिंग सेंटर में धमाका | Image Source - 'X' @IANS

Farrukhabad Coaching Center Blast Two Dead: फर्रुखाबाद जिले के कादरी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार को सातनपुर मंडी के पास एक कोचिंग सेंटर में अचानक भीषण धमाका हो गया। इस भयानक हादसे में करीब 10 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से दो की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास एक किलोमीटर तक मकानों की दीवारें और खिड़कियां हिल गईं।

ध्वस्त हुआ पूरा स्ट्रक्चर, दूर-दूर तक गिरे मलबे

विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कोचिंग सेंटर का पूरा ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया। पक्की दीवारें और स्लैब 50 मीटर तक उछलकर गिरीं, जबकि लोहे की जाली डेढ़ सौ मीटर दूर एक पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे ने मौके पर मौजूद हर शख्स को दहशत में डाल दिया।

घटनास्थल पर भयावह मंजर, लोथड़े देख कांपे लोग

धमाके की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ बच्चों के शरीर के मांस के टुकड़े घटना स्थल पर बिखरे मिले। चीख-पुकार और दहशत से पूरा इलाका गूंज उठा। मौके पर मौजूद लोग यह दर्दनाक दृश्य देखकर सहम गए।

गाड़ियों को भी उड़ा ले गया धमाका

कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें, स्कूटी और साइकिलें भी धमाके की चपेट में आ गईं। कई वाहन 50 मीटर दूर तक जाकर गिरे। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर-दराज के लोग भी दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए।

पुलिस और फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

धमाके की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फतेहगढ़ और कादरी गेट थाना पुलिस ने मिलकर मलबा हटाने का काम शुरू किया और घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस ने मौके से एक शिक्षक को हिरासत में लिया है और घटना की गंभीरता से जांच कर रही है।

जांच में जुटे अधिकारी, रहस्य गहराया

सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल भी घटनास्थल पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी दी। फिलहाल धमाके के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम और विशेषज्ञों की मदद से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विस्फोट आखिर किन हालात में हुआ।

Published on:

04 Oct 2025 06:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad

