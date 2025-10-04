Farrukhabad Blast: कोचिंग सेंटर में धमाका, एक किलोमीटर तक हिले घर, दो बच्चों की मौत और कई घायल, मांस के लोथड़े देख सहमे लोग

Farrukhabad Coaching Center Blast Two Dead: फर्रुखाबाद जिले के कादरी गेट थाना क्षेत्र में शनिवार को सातनपुर मंडी के पास एक कोचिंग सेंटर में अचानक भीषण धमाका हो गया। इस भयानक हादसे में करीब 10 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से दो की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास एक किलोमीटर तक मकानों की दीवारें और खिड़कियां हिल गईं।