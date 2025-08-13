फर्रुखाबाद मौसम अपडेट: 14 अगस्त की सुबह झमाझम बारिश, कैसा रहेगा 15 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सुबह के समय बदल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। झमाझम बारिश होगी। दिन में 80 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाई मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।