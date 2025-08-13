Patrika LogoSwitch to English

फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद मौसम अपडेट: 14 अगस्त की सुबह झमाझम बारिश, कैसा रहेगा 15 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग ने 14 अगस्त के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार सुबह के समय जमकर बारिश होगी इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 15 अगस्त की सुबह भी बारिश होने की संभावना है।

फर्रुखाबाद

Narendra Awasthi

Aug 13, 2025

मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज रात बारिश होने की संभावना है। देर रात बादल गरजने के साथ तेज हवा भी चल सकती है‌। आगामी 14 अगस्त को सुबह से ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। 15 अगस्त को भी सुबह के समय बारिश होने का पूर्वानुमान है। दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे। बीच-बीच में धूप भी निकलने की संभावना है।

बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। देर रात बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।

कैसा रहेगा 14 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सुबह के समय बदल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। झमाझम बारिश होगी। दिन में 80 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाई मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

कैसा रहेगा 15 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह के समय बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 50 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

13 Aug 2025 10:26 pm

