मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया प्रस्ताव: 97.43 करोड़ रुपए से बनेगा दो रेलवे ओवरब्रिज, जाम से मिलेगा निजात

Farrukhabad gets two railway over bridges: फर्रुखाबाद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी दी है। इसके बन जाने से रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाली भीड़ से लोगों को राहत मिलेगी। समय की भी बचत होगी। यह पुल लगभग 1 किलोमीटर से अधिक लंबा है। भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज के लिए प्रयास कर रहे थे। जिसमें अब जाकर सफलता मिली है। उनके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है। दोनों रेलवे ओवर ब्रिज की लागत 100 करोड़ रुपए के आसपास है। निर्माण का शुरू होने के बाद बदलाव भी संभव है।