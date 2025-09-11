मानसून का ट्रिपल अटैक: जाते-जाते बरपा रहा कहर, 13 सितंबर को सात जिलों में मूसलाधार बारिश का तांडव

Monsoon triple attack आईएमडी मौसम विभाग ने भारी बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 13 सितंबर को मौसम में परिवर्तन आएगा और मूसलाधार बारिश होगी। कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 16 और 17 सितंबर को भी आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने यह जानकारी दी है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 14 सितंबर रविवार को 52 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। 24 घंटे में .7 मिली मीटर बारिश हो सकती है। फर्रुखाबाद में भी 15 सितंबर के बाद मौसम में परिवर्तन आएगा।