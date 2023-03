Paris Fashion Week 2023 : जानिये मॉडल्स के साथ रैंप पर क्यों उतरे यह 'अलग' डॉग्स

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Mar 05, 2023 04:12:39 am

Paris Fashion Week 2023, Brand Coperni brings robots to ramp : फैशन शोज में कुछ अतरंगी होना आम बात ह। फैशन से जुड़ा शब्द कैटवॉक तो आपने सुना होगा पर क्या आपने डॉगवॉक सुना है। वह भी रोबोट डॉग। कुछ ऐसा ही हुआ है एक इंटरनेशनल फैशन वीक के दौरान जहाँ मॉडल के साथ रोबोट डॉग हैं जो उनसे जैकेट और बैग लेकर उनकी सहायता करते हैं।

Brand Coperni brings robots to ramp at the ongoing Paris Fashion Week 2023 : फैशन शोज में कुछ अतरंगी होना आम बात है। बात इंटरनेशनल फैशन शोज की हो तो और भी क्या कहने। वहां क्रिएटिविटी की न कमी है न ही सीमा। इन दोनों चल रहे पेरिस फैशन वीक २०२३ के दौरान कई जाने माने ब्रांड्स अपना कलेक्शन शोकेस कर रहे हैं। इसी के चलते पॉपुलर ब्रांड कोपर्नी ने रनवे पर कुछ अलग अंदाज़ में अपना कलेक्शन साझा किया। कोपर्नी पेरिस फैशन वीक का सबसे आश्चर्यजनक शो प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। इस बार इस ब्रांड ने मॉडल्स के साथ रोबोट डॉग्स को रैंप पर उतारा। कोपर्नी के डिज़ाइनर सेबेस्टियन मेयर और अरनोद वैलंट ने पेरिस फैशन वीक में अपने ऑटम/विंटर 2023 शो के लिए बोस्टन डायनेमिकस से रोबोट डॉग्स को मॉडल्स के साथ रैंप पर वॉक करवाया जहाँ मॉडल के साथ रोबोट डॉग हैं जो उनसे जैकेट और बैग लेकर उनकी सहायता करते हैं।