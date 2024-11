Tara Sutaria अपने ‘Ex’ के शादी में दुल्हन से ज्यादा लगी खूबसूरत, जानिए हसीना के लुक डिटेल्स

मरजावां फिल्म की हिट हीरोइन ने अपने Ex की शादी में पहना क्या? View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) तारा को वेडिंग वेन्यू के बाहर देखा गया, पपाराजी ने अपने कैमरे में कैद किया उनकी खूबसूरत लुक को, जो बेहद आकर्षक लग रहा है। हसीना ने एक गोल्डन सिल्क साड़ी पहनी है, जो सेमी-शीयर सिल्हूट में है। एक्ट्रेस ने साड़ी को बड़े ही परंपरागत तरीके से पहना है और पल्लू को कंधे पर डालकर पल्लू के बाकी हिस्से की लंबाई को अपने हाथों से संभाला है, जो नीचे जमीन तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ब्लाउज स्लीवलेस है, जिसमें राउंड नेकलाइन और जटिल ब्रोकेड एंब्रॉयडरी के साथ क्रॉप्ड लेंथ है। पूरा लुक किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहा है। एक्ट्रेस बेहद आकर्षक और पारंपरिक नजर आ रही हैं। तारा को वेडिंग वेन्यू के बाहर देखा गया, पपाराजी ने अपने कैमरे में कैद किया उनकी खूबसूरत लुक को, जो बेहद आकर्षक लग रहा है। हसीना ने एक गोल्डन सिल्क साड़ी पहनी है, जो सेमी-शीयर सिल्हूट में है। एक्ट्रेस ने साड़ी को बड़े ही परंपरागत तरीके से पहना है और पल्लू को कंधे पर डालकर पल्लू के बाकी हिस्से की लंबाई को अपने हाथों से संभाला है, जो नीचे जमीन तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ब्लाउज स्लीवलेस है, जिसमें राउंड नेकलाइन और जटिल ब्रोकेड एंब्रॉयडरी के साथ क्रॉप्ड लेंथ है। पूरा लुक किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहा है। एक्ट्रेस बेहद आकर्षक और पारंपरिक नजर आ रही हैं।

मेकअप की बात करें तो, हसीना के लुक को खूबसूरत बनाने में उनके माथे पर लगी बिंदी ने अहम भूमिका निभाई, जो रेड कलर में है और एक दुल्हन सा लुक दे रही है। मेकअप को काफी मिनिमल रखा गया है, जैसे माउव पिंक लिप्स, म्यूटेड ब्राउन आई शैडो, स्मोकी लाइन आईज, मस्कारा से सजे लैशेस, जो उन्हें और भी आकर्षक बना रहे हैं। साथ ही, सेंट्रल पार्टीशन के साथ उनके स्लिट हेयर बन में गजरा भी लगाया गया है। पूरा लुक उनकी पर्सनालिटी को काफी वर्सटाइल बना रहा है।