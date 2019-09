अनंत चतुर्दशी 2019 : 12 सितंबर को विदा होंगे श्रीगणेश, जानें विसर्जन का मुहूर्त और समापन पूजा विधि

Anant Chaturdashi 2019 : Muhurta, ritual - Shriganesh will leave on September 12, know the Muhurta of immersion and closing ritual method. अंतिम दिन क्षमा प्रार्थना के साथ विघ्नहर्ता श्रीगणेश जी का विर्सजन इस मुहूर्त में इस समापन पूजा विधान के साथ ऐसे करें। जानें अस्थाई गणेश के विसर्जन का पूरा विधान।