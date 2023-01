Chinese New Year Festival 2023: चीनी नव वर्ष आज से शुरू, तय नहीं होती तारीख, कई देश मनाते हैं उत्सव

भोपालPublished: Jan 23, 2023 11:42:29 am Submitted by: Pravin Pandey

chinese new year date 2023: ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर के नव वर्ष 2023 की शुरुआत हुए करीब 22 दिन हो चुके हैं। जबकि हिंदू नव वर्ष 22 मार्च से शुरू हो रहा है, उस दिन गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। चीन हमारा पड़ोसी देश है, वहां कई लोगों का आना जाना रहता है, ऐसे में कई लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि चीनी नव वर्ष की शुरुआत ( Lunar new year) कब होगी, ऐसे सभी लोगों के सवालों का हम लाएं हैं जवाब, पढ़िए रिपोर्ट।

Chinese New Year Festival

Lunar New Year 2023: आपको बता दें कि चीन के लोग लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं। इसलिए चीनी नव वर्ष को लूनर न्यू ईयर कहते हैं। हिंदू नव वर्ष की तरह लूनर न्यू ईयर के दिन में भी बदलाव होता रहता है, इस साल 22 जनवरी रविवार को चीन के लोग Lunar New Year (चीनी नव वर्ष) पर जश्न मनाएंगे। चीनी नव वर्ष उत्सव (Chinese New Year Festival) का समापन लालटेन फेस्टिवल के साथ होगा। इस दिन लालटेन फेस्टिवल 5 फरवरी को मनाया जाएगा।