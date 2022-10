दिवाली 2022: रोशनी के त्योहार दीपावली का महत्व, इतिहास, तिथि, समय और पूजा मुहूर्त

अन्य मुहूर्त : 24 अक्टूबर 2022

अभिजीत मुहूर्त : 11:19 AM से 12:05 PM

अमृत काल मुहूर्त : 08:40 AM से 10:16 AM

विजय मुहूर्त : 01:36 PM से 02:21 PM

गोधूलि मुहूर्त : 05:12 PM से 05:36 PM

सायाह्न संध्या मुहूर्त : 05:23 PM से 06:39 PM

निशिता मुहूर्त : 11:17 PM से 12:08 AM, Oct 25

ब्रह्म मुहूर्त : 04:20 AM, Oct 25 से 05:11 AM, Oct 25

प्रातः संध्या : 04:46 AM, Oct 25 से 06:01 AM, Oct 25