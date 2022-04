Kamada Ekadashi 2022- हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी 12 अप्रैल को, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व कथा

चैत्र नवरात्रि से शुरु होने वाले हिंदू नववर्ष के नवें दिन रामनवमी मनाई जाती है। ऐसे में इसके दो दिन बाद आने वाली हिंदू वर्ष की पहली एकादशी कामदा एकादशी या फलदा एकादशी कहलाती है।

Kamada Ekadashi 2022 in hindi / Kamada Ekadashi 2022 with this time very Shubh Yoga