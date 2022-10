Narak Chaturdashi 2022 Date- यह दिन पाप का नाश करने के साथ ही नरक से मुक्ति दिलाने के लिए माना जाता है विशेष

नरक चतुर्दशी का मुहूर्त-

अभ्यंग स्नान समय :05:06:59 से 06:30:12 तक अवधि :1 घंटे 24 मिनट

नरक चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त :

अभिजीत मुहूर्त 11:19 AM से 12:05 PM

अमृत काल मुहूर्त 08:40 AM से 10:16 AM

विजय मुहूर्त 01:36 PM से 02:21 PM

गोधूलि मुहूर्त 05:12 PM से 05:36 PM

सायाह्न संध्या मुहूर्त 05:23 PM से 06:39 PM