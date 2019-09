नवदुर्गा के नौ दिन इन नौ रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा करने से, माँ दुर्गा जीवन में भर देंगी खुशियों के सारे रंग

Durga Puja 2019 : By worshiping these nine colors on nine days of Navadurga, Maa Durga will fill all the colors of happiness in life : कोई भक्त नौ दिनों तक नौ रंग के वस्त्रों को पहन कर माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से माँ अपने बच्चों के जीवन में खुशियों के रंग भर देती है।