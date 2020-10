दुर्गा पूजा 2020 कैलेंडर: तिथि और दिन वार पूजा चार्ट यहां देखें

: महालया, देवी पक्ष की शुरुआत Mahalaya, the beginning of the Goddess side

: नवरात्रि कितने? How many Navratri?

: कब से शुरु होती है दुर्गा पूजा When does Durga Puja begin

: नवरात्रि और दुर्गा पूजा में कितने दिनों का होता है अंतर How many days difference between Navratri and Durga Puja

: 2020 में अक्टूबर में नवरात्रि कब है? When is Navratri in October in 2020?

: नवरात्रि में क्या क्या नियम करना चाहिए? What rules should one do in Navratri?

: नौ देवी कब से चालू है? How long has nine goddesses