दीपावली- इन चंद बातों का ध्यान रखकर घर में लाएं धन दौलत और खुशियां

ऐसी ही एक चीज जो तकरीबन हर घर में मौजूद रहती है वह है झाडू... वहीं वास्तु शास्त्र में भी माना गया है कि यदि झाड़ू खरीदने से लेकर रखने तक का आप ध्यान रखते हैं, तो जिंदगी में परेशानियां न के बराबर आएंगी, हर ओर खुशी (wealth as well as happiness) छाई रहेगी साथ ही धन दौलत और घर में बरकत होगी।

इसी सब के चलते दीपावली (Diwali) पर झाडू खरीदने का भी खास महत्व माना जाता है। दरअसल दीपावली (Deepawali) के पहले दिन यानि धनतेरस पर झाडू की खरीद को लेकर कुछ विशेष बातें कहीं गई हैं। इसके तहत मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्‍मी का प्रतीक माना जाता है।

वहीं, बृहत संहिता में झाड़ू को सुख-शांति (wealth as well as happiness) बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। यही नहीं मान्‍यता तो यह भी है क‍ि धनतेरस (Diwali) के द‍िन अगर घर में नई झाड़ू लाई जाए तो धन संबंध‍ित परेशान‍ियों से भी राहत म‍िलती है।

कुछ खास बातें : झाड़ू के ये 3 उपाय (measures) बदल देंगे आपकी जिंदगी बदल सकती है (मान्यता के अनुसार) :- 1. वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपावली (Deepawali) में झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। इसका कारण यह है कि झाडू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और दीपावली (Diwali) माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का त्यौहार माना जाता है। ऐसा में इस दौरान झाडू खरीदने से मां लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। वहीं जिन पर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो, उन्हें कभी भी धन दौलत, इज्जत और मान मर्यादा (wealth,happiness and Prosperity) की कमी नहीं होने देते।

2. झाड़ू को हमेशा संभालकर रखना चाहिए, साथ ही इज्जत भी करनी चाहिए। इसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को कभी भी फेंक कर नहीं रखें आराम से रखें। 3. झाड़ू को कई लोग कहीं पर भी रख देते हैं और ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर सब लोगों की नजर पड़ती है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखें। जहां पर सबकी नजर जाए वहां पर झाड़ू को कभी नहीं रखनी चाहिए।

माना जाता है कि ऐसा करने से आप के घर लक्ष्मी का वास होगा। धनतेरस पर झाडू घर लाएं... - ज्‍योत‍िष के जानकारों के मुताबिक धनतेरस के द‍िन जब भी झाड़ू खरीदें तो उसकी संख्‍या का व‍िशेष ख्‍याल रखें। धनतेरस के द‍िन तीन झाड़ू खरीदना अत्‍यंत शुभ माना जाता है। लेक‍िन जोड़े में यानि दो या फ‍िर चार की संख्‍या में झाड़ू खरीदने से बचें।

- मान्यता के अनुसार धन लाभ पाने की कामना हो तो धनतेरस के द‍िन झाड़ू खरीद लें। इसके बाद उसे दिवाली के दिन सूरज न‍िकलने से पहले क‍िसी मंदिर में दान कर दें। मान्‍यता है क‍ि ऐसा करने से घर में देवी लक्ष्‍मी का वास (wealth as well as happiness) हमेशा बना रहता है।

दीपावली और झाडू...

कहा जाता है कि यदि झाड़ू का आप अपमान करते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है। यही कारण है कि कभी भी झाड़ू पर पैर पड़ने पर उसको छुआ जाता है। तो चलिए जानते हैं झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसे ही धार्मिक मान्यताओं के बारे में जिन्हें बेहद खास माना जाता है-

- दीपावली (Diwali) पर किसी भी दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं, वहीं शनिवार को झाड़ू की खरीददारी को अशुभ माना जाता है। - इतना ही नहीं अगर आप नए घर में ग्रहप्रवेश कर रहे हो तो घर में झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिएं

- झाडू को किसी खुले स्थान पर खुला रखना गलत माना जाता हैं, कभी भी घर के मुख्य द्वार से किसी को झाड़ू नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर झाड़ू का उपयोग ना हो रहा हो तो उसे नजर के सामने न रखें।

- इसके साथ ही झाड़ू को कभी भी खड़ा भी नहीं रखना चाहिए। बहुत समय से इस्तेमाल हो रही झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए, इसके स्थान पर आपको नई झाड़ू लानी चाहिए।

- कभी भी झाड़ू को पैर से लांघना (पार) नहीं चाहिए, झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए इससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है, यानि की झाड़ू का किसी प्रकार का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए।