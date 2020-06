1 जुलाई से बदल जाएंगे Bank Account से लेकर ATM से जुड़े ये नियम, जिन्हें जानना आपके​ लिए हैं जरूरी

-New Bank And ATM Rules: जून 2020 के खत्म होने के साथ ही एक जुलाई से बैंक खाते ( Bank Account ), एटीएम ( ATM ) से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं।

-इसके अलावा पेंशन ( Pension Scheme ) से जुड़े नियम में भी बदलाव होगा।

-1 जुलाई 2020 से सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों ( New Rules of Saving Account ) में भी बदलाव हो जाएंगे।

-इन नियमों को जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी हैं। इसलिए आइए जानते हैं 1 जुलाई से कौन-कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है।