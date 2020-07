August के महीने में SBI से लेकर BOB और UBI तक इतने दिन बंद रहेंगे Banks, यहां देखिये पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ( reserve bank of india ) के अनुसार अगस्त के महीने में कुछ शहरों में ईद-उल-अधा, रक्षा बंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी, जैसे मौके पर कुछ दिन बैंक बंद ( Bank Holiday in August 2020 ) रहेंगे। वहीं श्रीमंत शंकरदेव, तीज, कर्म पूजा और तिरुवनम/इंद्र जात्रा की तीथि जैसे कुछ फेस्टीवल ऐसे भी हैं, जो सिर्फ विशेष राज्य ही सेलीब्रेट करते हैं। उस दिन उन राज्यों में ही बैंक बंद ( Bank holiday in August ) रहेंगे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगस्त के महीने में कितने दिन बैंक बंद ( Bank Holiday ) रहने वाले हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में बैंकिंग से जुड़े कामों को किस तरह से निपटाया जाएगा इसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो आप अगस्त के महीने में काफी पछताएंगे। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर देश में किस तारीख किस राज्य बैंक अवकाश पर रहेंगे।

5 रविवार और दो शनिवार

अगस्त के महीने में 5 रविवार हैं। जोकि 2, 9, 16, 23 और 30 पड़ रहे हैं। इन तमाम दिनों में बैंकों के अवकाश रहने वाले हैं। वहीं 8 और 16 अगस्त को दूसरा और चौथा शनिवार भी होगा है। इन दोनों दिनों में बैंकों में अवकाश रहेगा। यानी इन सातों दिनों में तो बैंक पूरे देश में बंद रहने वाले हैं। वहीं इस महीने में काफी त्योहार और इवेंट्स भी आने वाले हैं। जिनकी वजह से पूरे देश और कुछ राज्यों में बैंकों का अवकाश रहेगा।

इन तारीखों में बैंक इन कारणों से रहेंगे बंद

1 अगस्त: देश के अधिकतर राज्यों में ई-उल-अदहा के कारण बैंक बंद रहेंगे।

3 अगस्त: रक्षा बंधन के कारण अहमदाबाद, देहरादून, जयपुर, कानपुर और लखनऊ में बैंक बंद रहेंगे।

11 अगस्त: भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और पटना में बैंक, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के लिए बंद रहेंगे।

12 अगस्त: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के कारण अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।

13 अगस्त: इम्फाल में बैंक पैट्रियट डे के कारण बंद रहेंगे।

15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

20 अगस्त: गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेवा के तीथ के लिए बैंक बंद रहेंगे।

21 अगस्त: तीज के लिए गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे।

22 अगस्त: अहमदाबाद, बेलापुर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर और पणजी में बैंक गणेश चतुर्थी के लिए बंद रहेंगे।

29 अगस्त: जम्मू, रांची और श्रीनगर में बैंक कर्मा पूजा / आशूरा के लिए बंद रहेंगे।

31 अगस्त: इंद्र जात्रा/थिरुवोनम के लिए गंगटोक, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।