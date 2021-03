केंद्र सरकार का बचत पर वार, 1 अप्रैल से कम हो जाएगा सेविंग्स अकाउंट-पीपीएफ-एफडी पर ब्याज

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की वजह से आम लोगों के आर्थिक हालात पहले से ही खराब हैं और अब केंद्र सरकार ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ (PPF) और अन्य स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Saving Schemes) पर ब्याज दरों में कटौती करने की घोषणा की है। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। नए आदेश के मुताबिक, सेविंग्स अकाउंट पर अब हर साल 4 फीसदी की जगह 3.5 फीसदी ब्याज दर मिलेगा।

वहीं मार्च से जून 2021 तिमाही के लिए पीपीएफ पर ब्याज दर को 7.1 फीसदी से घटाकर 6.4 फीसदी कर दिया है। जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) पर ब्याज दर को 7.4 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) पर ब्याज दर को 6.8 फीसदी से घटाकर 5.9 फीसदी कर दिया है।

सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के ब्याज दरों में कटौती और किसान विकास पत्र की अवधि में बढ़ोतरी भी की है। SSY के ब्याज दर को 7.6 फीसदी से घटाकर 6.9 फीसदी कर दिया है। जबकि किसान विकास पत्र (KVP) की अधिक 124 महीने से बढ़ाकर 138 महीने कर दिया है। यानी कि अब KVP 138 महीने में मैच्योर होगी। इस पर ब्याज दर 6.9 फीसदी से घटकर 6.2 फीसदी कर दी है।

