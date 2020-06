Corona Impact : ATM के इस्तेमाल में 50 फीसदी की गिरावट

नई दिल्ली: कोरोनावायरस ( coronavirus ) की वजह से हर प्रकार की आर्थिक गतिविधि ( economic activity ) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब खबर मिल रही है कि पिछले महीने ATM के इस्तेमाल में भी कमी आई है। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में मात्र 1.21 लाख करोड़ रूपए निकाले गए जबकि मार्च में 2.52 लाख करोड़ रुपए निकाले गए थे । RBI द्वारा जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ ट्रांजेक्शन ही नहीं बल्कि कैश विदड्रा ( cash withdrawal ) वॉल्यूम भी पहले की अपेक्षा आधा रह गया है।

ध्यान दे तो अप्रैल का महीना पूरी तरह से लॉकडाउन ( corona lockdown ) था जिसकी वजह से पूरे देश में कहीं भी आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी । यही वजह है कि ATM का इस्तेमाल भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ । अप्रैल के महीने में ATM TRANSACTION सिर्फ 28.52 करोड़ रह गया अबकि इसके पहले वाले महीने में ये 54.41 करोड़ था।

आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में पूरे देश में लगभग 88.68 करोड़ कार्ड्स थे जिनमें से लगभग 6 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स थे। जबकि पूरे देश में एटीएम की संख्या 2 लाख से अधिक थी और POS ( Point Of Sale ) 50 लाख से अधिक थे इस दौरान देखा गया कि atm मशीनों से ज्यादा ट्रांजेक्शन POS ( Point Of Sale ) पर हुआ है । मार्च में जहां POS ( Point Of Sale ) पर 33.69 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ वहीं अप्रैल में ये ट्रांजेक्शन बढ़कर 40 लाख के करीब पहुंच गया था।

इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड की वजह से लोगों की आय पर भी असर पड़ा है । वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जहां लोगों की फाइनेंशियल लायबिलिटीज नेगेटिव थी वहीं कोविड-19 ( COVID-19 ) की वजह से आखिरी तिमाही में ये अपने चरम पर थी ।