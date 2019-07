वायरल हो रहा है finance ministry का ये Document, शेयर करने वाले पर होगी कार्यवाई

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ( finance ministry ) के व्यय विभाग से जुड़ा एक गोपनीय कार्यालय आदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वित्त मंत्रालय ने अब एक बयान जारी कर जनता से इस डॉक्यूमेंट ( document ) को फारवर्ड न करने की अपील की है और इसे न मानने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाई का आदेश भी जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि यह गोपनीय दस्तावेज किसी कारण वश पब्लिक डोमेन में आ गया है ।

दरअसल ये डॉक्यूमेंट 18 जून 2019 को पारित हुए एक व्यय आदेश से संबंधित है। जो वेतन ( salary ) बांटने से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा यह व्यय विभाग के तहत आने वाले कार्यालय से जुड़ा है। जिसे लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से इसे शेयर न करने की गुजारिश की गई है।

It has been brought to notice that an Internal Confidential Office Order pertaining to the Department of Expenditure, Ministry of Finance is being circulated in various social media platforms.@nsitharamanoffc @PIB_India @MIB_India