Gold Investment : फायदे का सौदा है सोना खरीदना, क्या आपको पता है निवेश का Golden Time ?

नई दिल्ली: सोने की कीमत ( GOLD PRICE ) आज Rs 48,700 प्रति 10 ग्राम चल रही है, भले ही सोने की कीमत में फिलहाल गिरावट दिख रही है लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने की इस कीमत को मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जिसका मतलब है फिलहाल सोने की खरीदारी ( INVEST IN GOLD ) करने का सही समय है ताकि आप भविष्य में इसका फायदा उठा सकें।

दरअसल कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन के दूसरे फेज का खतरा मंडरा रहा है और भय के इस माहौल के कारण सोना और चांदी दोनों में मजबूती दिख रही है। 7 जुलाई की बात करें तो MCX पर सोने की कीमत 48,800 रुपए थी तो वहीं चांदी की कीमत भी 50,200 रूपए के स्तर पर कारोबार कर रही थी।

इन बहुमूल्य मैटल्स में ट्रेड करने वाले एक्सपर्ट्स का विश्वास है कि आने वाले चंद दिनों में सोना 49000-49220 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकता है। यानि अगर आप इस महामारी में भी कमाई करना चाहता है तो बिना देरी किये सोने में निवेश कर सकते हैं।

किस तरह के सोने में करें निवेश ( HOW TO INVEST IN Gold ) - हमारे देश में लोग सोने के जेवर की तरह इस्तेमाल करते हैं न कि निवेश के रूप में, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सोने के जेवर में निवेश करना सही है या हमें कुछ और विकल्प देखने की जरूरत है।

70 अंकों की बढ़त के साथ खुला Share Market, केमिकल सेक्टर में एक्शन की उम्मीद

दरअसल सोने के जेवरात बेचते वक्त खरीदते वक्त लिए जाने वाले सोने की कीमत से ज्वैलरी मेकिंग एवं अन्य शुल्क निकाल दिये जाते हैं इसलिए आपको सोना बेटने में नुकसान होता है। यानि निवेश के लिहाज से सोने के जेवरों को खरीदने से परहेज की सलाह दी जाती है।

सोने के सिक्के और बार ( gold coin and bar ) - अगर आप निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं तो सोने के सिक्के ( Gold Coin ) और गोल्ड बार ( Gold Bar ) 24 कैरेट के होते हैं। इनमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता है इसीलिए आप सोने के सिक्के और गोल्ड बार में निवेश कर सकते हैं। ये सोना आप बैंकों या ज्वैलर्स से खरीद सकते हैं।

इसके अलावा GOLD ETF में निवेश करना भी फायदेमंद है। गोल्ड म्यूचुअल फंड ( Gold Mutual Fund ) और गोल्ड ईटीएफ ( Gold ETF ) दोनों म्यूचुअल फंड ( Mutual Funds ) निवेश हैं। गोल्ड ईटीएफ सूचीबद्ध होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हैं। सरकार टाइम-टाइम पर गोल्ड ईटीएफ जारी करती है आप चाहें तो इनमें भी निवेश कर सकते हैं।