लॉटरी पर एक जैसा 28 फीसदी होगा जीएसटी, एक मार्च 2020 से लागू होगा फैसला

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल मीटिंग ( GST Council meeting ) के इतिहास में पहली बार किसी मुद्दे पर वोटिंग की गई और उसके बाद फैसला लिया गया। मामला था लॉटरी पर सभी राज्यों में समान रूप में जीएसटी ( GST ) लगाया जाए या नहीं। जीएसटी परिषद की बैठक में वोटिंग की कोई परंपरा नहीं थी। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) की अध्यक्षता में ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 38 बैठक हो चुकी हैं। जिसमें पहली बार इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया है।

Revenue Secretary AB Pandey on 38th GST Council meeting held today: It has been decided to levy single rate of Goods and Services Tax (GST) that is 28% on both state run and state authorized lottery. The new rate shall be effective from 1st March 2020. pic.twitter.com/jHu5CEathZ — ANI (@ANI) December 18, 2019

लॉटरी पर समान 28 फीसदी जीएसटी होगी लागू

वास्तव में मुद्दा था राज्यों में राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी पर समान रूप से जीएसटी लागू किया जाए। जिस पर सभी राज्यों में सहमति नहीं बन पा रही थी। जिसके बाद एक सदस्य ने इस मामले में वोटिंग कराने को कह दिया। जिसके बाद यह आदेश हो गया कि अब राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी पर समान रूप से 28 फीसदी जीएसटी लागू होगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था।

Finance Minister Nirmala Sitharaman on deviating from tradition of not voting in council: Every attempt was made to keep tradition alive but eventually council was reminded that tradition was not part of rulebook. It was not imposed by council or me but on a request from a member https://t.co/9VplTLJWiN pic.twitter.com/nXxKx8hJ9O — ANI (@ANI) December 18, 2019

मतदान को लेकर बोलीं निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परिषद में मतदान न करने की परंपरा से भटकने पर कहा कि परंपरा को जीवित रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए, लेकिन अंतत: परिषद को याद दिलाया गया कि परंपरा नियम पुस्तिका का हिस्सा नहीं थी। यह परिषद या मेरे द्वारा नहीं बल्कि किसी सदस्य के अनुरोध पर लगाया गया था। आपको बता दें कि 38 बैठकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी मुद्दे पर मतदान हुआ है। यह संयोग ही है कि निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बनने के बाद कुछ परंपराओं में बदलाव हुए हैं। बजट 2019-20 में बजट को बहीखाता कहा गया। वहीं ब्रीफकेस के बदले में वित्त मंत्री लाल कपड़े में बांधकर बजट कॉपी लेकर आईं थी।

Finance Minister Nirmala Sitharaman on 38th GST Council meeting held today: As regards the discussion on GST compensation to states, everyone did recognise the fact that one of the release happened only a couple of days ago. pic.twitter.com/yZ0wfFxbZf — ANI (@ANI) December 18, 2019

बजट से पहले अहम थी यह बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को जीएसटी मुआवजे पर चर्चा के संबंध में कहा कि सभी राज्यों ने इस बात को माना है कि कुछ दिन पहले ही सभी राज्यों को मुआवजा रिलीज हो चुका है। आपको बता दें कि बजट से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। इकोनॉमी सुस्त है और रेवेन्यू काफी गिरा हुआ है। ऐसे में वित्त मंत्री के सामने इकोनॉमी को बूस्ट करने और रेवेन्यू बढ़ाने दोनों बड़े चैलेंज हैं। ऐसे में सभी राज्यों से सुझाव भी मांगे गए थे।