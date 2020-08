अब घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं Ration Card के लिए Apply, जानिए सबसे आसान तरीका

Highlights - राशन कार्ड (ration card application) के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं - इसका इस्तेमाल कई जगहों पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी होता है - सरकार ने ‘वन नेशन वन कार्ड’ (One nation one card) की व्यवस्था लागू कर दी है



नई दिल्ली. राशन कार्ड केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा जारी किया जाता है। कोरोना काल (Coronavirus) में किसी को भी अन्न कि कमी ना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार ने आठ करोड़ राशन कार्ड (apply for ration card) धारकों को एक्स्ट्रा राशन (apply for ration card) देने का ऐलान किया है। राशन कार्ड (ration card application) के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं।

इसका इस्तेमाल कई जगहों पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी होता है। सरकार ने ‘वन नेशन वन कार्ड’ (One nation one card) की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक (ration card online apply) देश के किसी भी खोने से राशन ले सकता है। वहीं अगर आपने अपना राशन कार्ड (ration card for free ration) नहीं बनाया है तो आप घर बैठे मोबाइल से असानी से राशन कार्ड बनवा सकते हैं।

तीन प्रकार के होते है राशन कार्ड

बता दें कि 3 प्रकार के राशन कार्ड (ration card for free ration) होते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर (APL), गरीबी रेखा के नीचे (BPL) और अन्‍त्योदय परिवारों के लिए। अंत्योदय कैटेगरी में बेहद ज्यादा गरीब लोग रखे जाते हैं। ये कैटेगरी व्यक्ति की सालाना आय के आधार पर तय होती है। इसके अलावा अलग-अलग राशन कार्ड ( ration card online apply) पर सस्ती दरों पर मिलने वाली चीजें, उनकी मात्रा अलग-अलग रहती है। यह ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के आधार पर भी अलग-अलग हो सकती है।

जानिए कैसे करें Apply

सरकार ने इसके लिए वेबसाइट शुरू कर दी है। आप घर बैठे ऑनलाइन के जरिए इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही पांच से 45 रुपए फीस देनी होगी।एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है।

ये होने चाहिए डॉक्यूमेंट

राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है।

30 दिन का लगता है समय

ऑनलाइन राशन कार्ड के आवेदन के लिए 30 दिनों का समय लगता है। यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो जाता है। इसके अलावा आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकते है।

ये होती है शर्तें



- राशन कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

- व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।

- जिसके नाम पर राशन कार्ड बन रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

- 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है।

- एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है।

- राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है।

- परिवार के किसी भी सदस्‍य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए।