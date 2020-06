PNB और SBI के बाद अब IDBI BANK ने दिया ग्राहकों को झटका, ब्याज दर में कटौती

नई दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक ( PUNJAB NATIONAL BANK ) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( STATE BANK OF INDIA ) के बाद प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े बैंक ने अपने कस्टमर्स को झटका दिया है । हम बात कर रहे है IDBI BANK की, लाखों कस्टमर्स को झटका देते हुए बैंक ने सेविंग अकाउंट्स की ब्याज दरों ( INTEREST RATE ON BANK SAVING ACCOUNTS ) में कटौती कर दी है। IDBI BANK ने सेविंग बैंक अकाउंट ( SAVING BANK ACCOUNT ) पर ब्याज दरें 0.20 फीसदी (IDBI Bank cuts savings deposit rates by 20 bps) तक कम कर दी है । आपको मालूम हो कि 2019 में जीवन बीमा निगम द्वारा IDBI BANK में 51 फीसदी की हिस्सेदारी करीदने के बाद बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकों में शामिल हो चुका है ।

निदेशक मंडल में भी हुआ बदलाव- बैंक के निदेशक मंडल में भी बड़ा बदलाव हुआ है । सरकार द्वारा चुने गए अंशुमन शर्मा को बैंक ने अपने निदेशक मंडल में जगह दी है। बैंक ने खुद इस बात की जानकारी शेयर बाजार को दी है। बैंक ने आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी देते हुए शेयर बाजार से कहा कि निदेशक मंडल ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के निदेशक अंशुमान शर्मा को 11 जून 2020 से अगले आदेश तक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

और बैंकों ने भी की ब्याज दरों में कटौती- आईडीबीआई बैंक ( IDBI BANK ) से पहले कई बड़े बैंको ने सेविंग पर ब्याज की दरों में कटौती की है। इसमें से SBI और PNB BANK का नाम प्रमुखता से सामने आता है। दरअसल इन बैंको का कस्टमर बेस ज्यादा होने की वजह से इन बैंको के रेट का असर ज्यादा लोगों पर पड़ता है जिसकी वजह से इनका ब्याज दर कम करना बड़ा झटका माना गया

PNB की बात करें तो कस्टमर के सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपये होने पर 3 फीसदी सालाना और 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर 3.25 फीसदी सालाना की ब्याज दर मिलेगी। इसी तरह स्टेट बैंक में अगर किसी कस्टमर के खाते में एक लाख रुपये जमा हैं, तो उस पर 2.75 फीसदी की ब्याज दर से कस्टमर को एक साल में 2,750 रुपये ब्याज मिलेगा।